الكرملين: الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يجري مباحثات مع الرئيس السوري بشار الأسد في سورية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2020 - 16:50

الكرملين: الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يجري مباحثات مع الرئيس السوري بشار الأسد في سورية

منذ 52 mins 7 January، 2020
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