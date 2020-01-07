عبد المهدي وستولتنبرغ يبحثان هاتفياً جهود تفادي نشوب حرب في المنطقة

بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، وأمين عام حلف شمال الأطلسي “ناتو” ينس ستولتنبرغ جهود تفادي نشوب حرب في المنطقة، وذلك بعد العدوان الجوي الأميركي الذي أدّى إلى استشهاد قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في بغداد الجمعة الماضية. وقال مجلس الوزراء العراقي في بيان الثلاثاء “تلقى رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي اتصالا هاتفيا من الأمين العام لحلف الناتو السيد ينس ستولتنبرغ”، وإن الجانبين بحثا “الأزمة الحالية وتطوراتها الأمنية وجهود تفادي نشوب حرب في المنطقة وتخفيض التصعيد ونزع فتيل الأزمة وتجنيب شعوب المنطقة والعالم تداعيات الحرب.”

وأوضح عبد المهدي “موقف الحكومة والبرلمان العراقي من تواجد القوات الأجنبية، وقرار انسحابها من العراق وحفظ سيادته”. من جهته، أكد ستولتنبرغ “أهمية تطوير علاقات التعاون القائمة بين العراق وحلف الناتو، والرغبة بدعم القوات الأمنية العراقية، وتدريبها ومحاربة داعش “.

المصدر: سبوتنيك