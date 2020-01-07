سلطات العدو تؤجل للمرة الثالثة النظر في دعوى أسرى “محرري صفقة وفاء الأحرار”

أجلت “المحكمة العليا” في كيان العدو الاسرائيلي للمرة الثالثة موعد النظر في التماس (31) أسيرا من محرري “صفقة وفاء الأحرار” وذلك حتى تاريخ الـ25 من آذار/ مارس 2020.

وأوضحت “زوجة الأسير نائل البرغوثي” أمان نافع أن “هذا التأجيل هو الثالث منذ أن توجه الأسرى بالالتماس في شهر آذار/ مارس 2019 وجرى تأجيل الجلسة للمرة الأولى حتى تاريخ 26 كانون الأول/ ديسمبر 2019″، وتابعت “تم التأجيل للمرة الثانية حتى تاريخ الثاني من كانون الثاني/ يناير الجاري، إلا أن المحكمة وقبل أيام من موعد انعقاد الجلسة قررت إلغائها وتأجيلها للمرة الثالثة حتى تاريخ الـ25 من آذار/ مارس2020”.

من جهته، لفت “نادي الأسير الفلسطيني” إلى أن “الاحتلال أعاد اعتقال قرابة (70) محررا من أسرى صفقة وفاء الأحرار منذ حزيران عام 2014، وأعاد أحكامهم السابقة من خلال لجنة عُرفت بلجنة “الاعتراضات العسكرية”، والتي شُكلت للنظر في قضاياهم، وذلك عبر إقرار وتنفيذ قانون تعسفي يسمح لها بذلك، من خلال الإدعاء بوجود “ملف سري”.

المصدر: فلسطين اليوم