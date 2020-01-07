العدو الاسرائيلي ينقل أسيرا فلسطينيا إلى سجن النقب الصحراوي

أكد مكتب إعلام الاسرى في فلسطين ان “قوات العدو الإسرائيلي نقلت الاسير حسن ياسر كراجة من سجن عوفر إلى سجن النقب الصحراوي، جنوب فلسطين المحتلة”.

وأوضح إعلام الاسرى الثلاثاء ان “ما تسمى بإدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير كراجة (30 عاما) إلى سجن النقب، دون ذكر أسباب ذلك”، وأشار إلى ان “الاحتلال حول الأسير إلى الاعتقال الإداري قبل نحو 10 أيام، بعد انتهاء محكوميته الفعلية البالغة 16 شهرا”.

يشار إلى ان العدو الاسرائيلي يعتقل نحو 6 آلاف أسير داخل سجونه وسط ظروف إنسانية وصحية صعبة بسبب اتباع سياسة الإهمال الطبي.

المصدر: فلسطين اليوم