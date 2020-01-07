دعوات صهيونية لاقتحام المسجد الاقصى

دعت جماعات صيونية متطرفة أنصارها للمشاركة في اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك اليوم الثلاثاء، بذريعة إحياء ما يسمى “ذكرى حصار الهيكل” المزعوم بحسب النصوص الصهيونية التلمودية.

إعلانات وزعتها الجماعات المتطرفة، كشفت عن نية تنفيذ اقتحامات مع تقديم شروحات يلقيها حاخامات صهاينة داخل الأقصى ومصلى باب الرحمة.

واقتحام الأقصى سيبدأ من جهة “باب المغاربة” الخاضع لسيطرة العدو الاسرائيلي وشرطتها منذ عام 1967، ويتلقى المستوطنين شروحات حول “الهيكل المزعوم”، قبل الخروج من “باب السلسلة”.

يذكر ان سلطات الاحتلال تسمح للمستوطنين باقتحام المسجد من خلال باب المغاربة، جميع أيام الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت، وهذا السماح يتم على فترتين: الأولى تبدأ من الساعة الـ 07:30 وتستمر لـ 4 ساعات تقريبا (الصباحية) والثانية تبدأ بعد صلاة الظهر وتستمر لساعة ونصف (مسائية).

المصدر: فلسطين اليوم