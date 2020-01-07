بن علوي من طهران: الأميركيون على اتصال دائم بنا ويسعون للحد من التوتر

أكّد وزير الشؤون الخارجية لسلطنة عمان يوسف بن علوي أن “واشنطن على اتصال دائم بالسلطنة وتسعى للحد من التوتر”، مشيداً بنفس الوقت بجهود إيران لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة. وقال بن علوي في منتدى طهران للحوار الإقليمي، “الأميركيون وفي اتصالاتهم الدائمة بنا، يسعون باستمرار إلى الحد من التوتر، ونحن أيضا نسعى جميعا على تحقيق الاستقرار الحقيقي في المنطقة”. وأضاف بن علوي، “يسعدني أن أكون جزءا من هذا الجهد المشترك من خلال منتدى حوار طهران لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة، وأنا واثق من أن إيران تتقدم باتجاه تحقيق الأمن، وبذلت هذه الجهود باستمرار، نحن في سلطنة عمان شركاء مع إيران في هذه الجهود، حققت هذه الشراكة حتى الآن أهم الخطوات”.

كما بدأ الوزير العُماني كلمته في تعزية نظيره الإيراني بمقتل سليماني، وصفاً ما حدث بقوله “نحن الآن في كارثة كبيرة أثرت على الجميع، القائد سليماني قدم خدمات مفيدة للغاية ونطلب من الله أن يرحمه وأن يرحم جميع الشهداء”. وانطلق الثلاثاء أعمال منتدى طهران للحوار الإقليمي بحضور وزير الخارجية محمد جواد ظريف في مركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية. ويشارك في المنتدى عدد من السياسيين والدبلوماسيين، أهمهم، وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي والرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي ونائب وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي والسفير الإيراني السابق في موسكو مهدي سنائي، والسفير الروسي لدى طهران ليفان جاغاريان.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية