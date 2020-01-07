تأجيل مراسم دفن الشهيد القائد اللواء قاسم سليماني في مدينة كرمان بسبب ازدحام الجماهير المشيعة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2020 - 13:02
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حشود مليونية تودع الفريق الشهيد قاسم سليماني في مدينة كرمان جنوب شرق إيران
حشود جماهيرية تودع الشهيد القائد أبو مهدي المهندس في محافظة البصرة العراقية
التلفزيون الإيراني: سقوط ضحايا جراء تدافع خلال تشييع الفريق الشهيد قاسم سليماني إلى مثواه الأخير في كرمان
قائد الحرس الثوري الاسلامي في ايران اللواء حسين سلامي: سننتقم بشدة لجريمة اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني
اللواء سلامي: الشهيد القائد سليماني هو مهندس هزيمة الادارة الاميركية ورسم طريقاً سينتهي بهزيمة المستكبرين
وزير الخارجية محمد جواد ظريف: اميركا وباغتيالها القائد سليماني بدأت العد التنازلي لنهايتها في المنطقة
ظريف: الادارة الاميركية ستتلقى الجواب على حماقاتها في الوقت المناسب
مجلس الشورى الإيراني يقر مشروع الرد المقابل ضد أميركا ويزيد ميزانية قوة القدس 200 مليون يورو في الشهرين المقبلين
رئيس مجلس الشورى الإيراني على لاريجاني: المنطقة دخلت مرحلة جديدة بعد اغتيال سليماني ولا يمكن العودة إلى ما قبل الاغتيال
مجلس صيانة الدستور في إيران يصادق على وضع البنتاغون وعسكرييه المتورطين في اغتيال الفريق الشهيد سليماني على لائحة الإرهاب
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لدينا 13 سيناريو للرد على اغتيال سليماني أقلها سيكون كابوسا تاريخيا لأميركا
شمخاني: حان وقت الانتقام ونحن ندرس نوع الضربة التي سننزلها على رؤوسهم وسنفتح أبواب جهنم على الأميركيين
قائد القوات البحرية الإيرانية: نحن من يحدد وقت وجغرافيا الانتقام للشهيد سليماني وبقاء الأعداء في المنطقة سيكون مكلفاً
وزير الخارجية العماني يوسف ين علوي: نحن الآن في كارثة كبيرة أثرت على الجميع والقائد سليماني قدم خدمة مفيدة للغاية
رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد: اغتيال سليماني غير أخلاقي وعلى الدول الإسلامية أن تتحد لحماية نفسها
صحيفة دير شبيغل: ألمانيا ستسحب جزءا من قواتها في العراق وستنقلها إلى الأردن والكويت
كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني: نراقب الموقف في الشرق الأوسط عن كثب ولن نرسل مزيدا من قوات الدفاع الذاتي لحماية سفننا
الولايات المتحدة رفضت منح وزير الخارجية الإيراني تأشيرة لحضور اجتماع مقرر لمجلس الأمن الدولي الخميس المقبل
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: الدفاعات الجوية تسقط طائرة استطلاع مقاتلة من نوع CH-4 في محافظة الجوف
نيجيريا: مقتل 30 شخصاً على الأقل بانفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع على جسر في ولاية بورنو شمال شرق البلاد
تأجيل مراسم دفن الشهيد القائد اللواء قاسم سليماني في مدينة كرمان بسبب ازدحام الجماهير المشيعة
منذ 21 mins
7 January، 2020
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