منخفض جوي عصرا والطقس يتحول الى عاصف ومثلج

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غداً غائماً جزئياً يتحول تدريجياً الى غائم ابتداء من فترة الظهيرة مع انخفاض في درجات الحرارة ورياح ناشطة.

تتساقط أمطار متفرقة تشتد ابتداء من فترة المساء مع حدوث برق ورعد ورياح قوية تقارب الـ 75 كلم/س، يرتفع معها موج البحر الى 4 امتار.

تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وتتدنى ليلا لتلامس 1100 متر خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية.

– الحالة العامة: يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط، اعتبارا من بعد ظهر الثلاثاء بمنخفض جوي جديد يحمل معه امطارا وثلوجا على المرتفعات يستمر تأثيره حتى ظهر يوم الجمعة.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الثلاثاء: غائم جزئيا يتحول تدريجيا الى غائم ابتداء من فترة الظهيرة مع انخفاض في درجات الحرارة ورياح ناشطة. تتساقط أمطار متفرقة تشتد ابتداء من فترة المساء مع حدوث برق ورعد ورياح قوية تقارب الـ 75 كلم/س، يرتفع معها موج البحر الى 4 امتار. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وتتدنى ليلا لتلامس 1100 متر خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية.

– الأربعاء: غائم اجمالا وماطر مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، تصبح الامطار غزيرة ابتداء من فترة الظهر خاصة في الجنوب (نحذر من تكون السيول وانجراف في التربة) مع حدوث برق ورعد. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر تتدنى ليلا لتلامس 1100 خاصة في المناطق الجنوبية وما دون ذلك في البقاع.

– الخميس: غائم جزئياً إلى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا في الفترة الصباحية مع حدوث برق ورعد، ويتوقع حدوث انفراجات واسعة في فترة بعد الظهر، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وتتدنى ليلا لتلامس 1000 متر وما دون في بعض المناطق الداخلية والجنوبية.

– الحرارة على الساحل من 7 الى 17 درجة، فوق الجبال من 4 الى 9 درجات، في الداخل من 3 الى 11 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و40 كلم/س وتنشط احيانا لتصل لحدود 60 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، سيء على المرتفعات بسبب الضباب وخلال فترة الأمطار الغزيرة.

– الرطوبة النسبية على الساحل بين 40 و85 %

– حال البحر: مائج.

– حرارة سطح الماء 18 درجة.

– الضغط الجوي: 762 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية