الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: الحاج سليماني دعم المقاومة بالمال والسلاح وبصمته حاضرة في أدق التفاصيل

أكَّد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة أن”بصمة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الحاج قاسم سليماني كانت حاضرة بكل ما يتعلق بالمقاومة”، مشيراً إلى أن الحاج سليماني قدم الدعم والتأييد للمقاومة الفلسطينية على جميع الصُعد من بينها المال والسلاح.

وقال النخالة خلال زيارته لمنزل عائلة الشهيد سليماني إن:” غزة ومقاومتها كانت تستفيد من الدعم والتأييد الذي يقدمه الحاج سليماني، وكان يمدها بالأسلحة والأموال، وكانت نتعش المقاومة بحضور الحاج قاسم”.

واضاف:” سنكون الأوفياء للحاج قاسم، ولما تقدمه ايران، إن حركات المقاومة الفلسطينية التي تأتي تزور منزل الحاج سليماني إنما تزوره وفاءً للرجل، مشيراً إلى أن راية المقاومة لن تنكسر، وأن الاهداف التي انطلق منها الحاج قاسم ستستمر عليها فصائل المقاومة حتى تحرير الاقصى، مشدداً على أن يوم وداع وفراق القائد سليماني كان ثقيلاً على القلب”.

وأشار النخالة إلى أنها ليست المرة الاولى التي يزور فيها منزل الحاج قاسم سليماني، لافتاً إلى أنَّ الحاج قاسم استقبلهم في بيت في أكثر من مرة، معتبراً أن لذلك الأمر دلالة كبيرة أن الحاج سليماني كان دائم الحضور والتأييد للقضية الفلسطينية.

المصدر: فلسطين اليوم