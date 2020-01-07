بن جاسم: الإيرانيون يبحثون عن الرد الذي يحقق مكاسب جديدة تخدم استراتيجيتهم

علّق رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم، على استشهاد قائد قوة القدس الفريق قاسم سليماني في عدوان جوي أميركي قرب مطار بغداد، لافتاً إلى أن الإيرانيين يتريثون عادة بالرد، معرباً عن خشيته من القرار العربي والخليجي المتعجل. وقال بن جاسم في سلسلة تغريدات عبر “تويتر” إنه “لا يتوقع نشوب حرب شاملة كما لا يتوقع أن يقدم الإيرانيون على رد متعجل”، وأضاف أنه “بناء على خبرته مع الإيرانيين، فإنهم في العادة يتريثون ويبحثون عن الرد الذي يحقق مكاسب جديدة تخدم استراتيجيتهم”.

وأضاف رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق، أن “الإيرانيين أذكى من تحاور معهم وهم ولا يتعجلون في اتخاذ قراراتهم” معربا عن خشيته “من القرار العربي والخليجي، الذي يتعايش دائما مع الأحداث بصورة متعجلة، ولا يهم لو أدى ذلك القرار إلى الخسارة، ما دام القادة في أماكنهم”. وقال بن جاسم إنه من الممكن أن “نسمع قريبا عن اجتماع عربي أو خليجي يعقد في ضوء التطورات الراهنة”، وقال “أكاد أتخيل فحوى البيان الذي سيصدر عن هذا الاجتماع، ولكني اسأل المجتمعين وقادتهم ماذا ستفعلون يا قوم؟”.

وأكدت إيران اليوم الثلاثاء، على لسان أمين مجلس الأمن القومي الإيراني على شمخاني، أن لديها 13 سيناريو للرد على اغتيال سليماني، “أقلها سيكون كابوسا تاريخيا لأمريكا”. وأكد شمخاني أن “انتقام طهران لمقتل سليماني لن يكون عبر توجيه ضربة واحدة محددة”.

المصدر: روسيا اليوم