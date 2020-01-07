حركة النجباء: اجتماع لقادة المقاومة العراقية لإعلان جبهة موحدة ضد الوجود الأمريكي

أعلن المتحدث الرسمي باسم حركة النجباء العراقية نصر الشمري عن انعقاد اجتماع قادة المقاومة الاسلامية العراقية خلال 24 ساعة المقبلة للإعلان عن جبهة موحدة ضد الوجود الأمريكي.

وأفاد مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء، أن المتحدث الرسمي باسم الحركة وصف أمريكا بالمخادعة وغير جديرة بالثقة ودولة معتدية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم النجباء، على أن العدوان الأمريكي على الحشد الشعبي كان ساعة الصفر لبدء الحرب على المقاومة، ونحن سنخوض حرباً ضد الوجود العسكري الأمريكي في كل نقطة بالمنطقة نستطيع الوصول إليها.

وصرح “إننا مستعدون لقتال الولايات المتحدة واستشهاد البعض منا لن يغير شيئاً في المعادلة، والألم الذي سنسببه للولايات المتحدة سيكون على مستوى دماء الشهداء”.

وأوضح معاون أمين عام النجباء، أن المقاومة كبدت القوات الأمريكية في العراق خسائر جسيمة حيث دفعتهم في السابق إلى الخروج من العراق. من الأجدر بنا أن نكون كفصائل مقاومة ككيان واحد للتعامل مع واشنطن التي تصنفنا في نفس الخانة.

وصرح العضو البارز في الحشد الشعبي العراقي، أن الرد على العدوان بدأ منذ الأمس بقرار البرلمان العراقي، وأن الاتفاقية الأمنية مع واشنطن باتت مجرد وهم، موضحا أن قرار البرلمان ملزم ولا يسمح ببقاء أي جندي أمريكي في العراق.

وبحسب الشمري، فإن تعاطي عادل عبد المهدي بشأن الإجراءات الأمريكية كان جيدا، مبينا أن وزارة الخارجية الأمريكية أصيبت بخيبة أمل.

وأشار إلى التهديدات التي أطلقها ترامب حول مطالبته العراق بغرامة لو خرج العراق من الاتفاقية الأمنية، موضحا أن بإمكان ترامب فرض عقوبات أحادية الجانب فقط على العراق إذا حاز على تفويض من الكونغرس وهو أمر صعب. ترامب يطلب ثمن بناء قاعدته العسكرية في العراق، على الرغم من أن هذه القاعدة انتهكت سيادة العراق ولم تبن بطلب من بغداد.

ووصف المتحدث الرسمي باسم النجباء، قضية قصف المنطقة الخضراء بعدد من القذائف بانها عملية مريبة، مصرحا أن هذه العملية لا علاقة لها بالمقاومة ومن المحتمل أن تكون من تنفيذ الأمريكان أنفسهم، فلو بدء ردنا حتما سيكون ردا مزلزلا وسيشمل جغرافيا واسعة، نحن نمتلك صواريخ دقيقة ولو أردنا استهداف السفارة الامريكية ستكون هدفا سهلا بالنسبة الينا.

ووصف الشمري السفارة الأمريكية في بغداد بـ”القاعدة العسكرية” و”وكر التجسس” للمخابرات الأمريكية والموساد، مضيفا أن آلاف من جنود المارينز الأمريكي يتواجدون في هذه السفارة وهم هدف محتمل الينا.

من جانبه قال نائب الأمين العام لعصائب أهل الحق محمد طبطبائي: إننا لن نكتفي بإخراج القوات الأمريكية من العراق وأن الرد على اغتيال الشهداء قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما سيكون حاسمًا كما قال السيد علي الخامنئي حفظه الله.

المصدر: مواقع