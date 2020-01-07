مهاتير محمد: اغتيال سليماني غير اخلاقي وعلى الدول الاسلامية الاتحاد

قال مهاتير محمد رئيسُ وزراءِ ماليزيا يومَ الثلاثاء إنَ الدولَ الإسلامية يتعينُ أن تتحدَ لحمايةِ نَفسِها من التهديداتِ الخارجية ،ووصفَ اغتيالَ الولاياتِ المتحدة للشهيد القائد قاسم سليماني بأنه غيرُ أخلاقي.َ

وأثارَ رئيسُ الوزراء الماليزي توتراتِ دبلوماسية في الشهورِ القليلة الماضية بالحديثِ علنا عن قضايا مُهمةٍ للعالم الإسلامي وقالَ أيضا إنَ استهدافَ الشهيد سليماني بضربةٍ جويةٍ نفذَتها طائرةٌ مسيرةٌ يتنافى معَ القانون الدولي. وأضافَ للصحفيينَ “حانَ الوقتُ كي تتحدَ الدولُ الإسلامية”.

المصدر: قناة المنار