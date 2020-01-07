متحدث القوات المسلحة اليمنية: تم إسقاط طائرة الاستطلاع المقاتلة في #الجوف بصاروخ أرض جو سيكشف عنه لاحقا (المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2020 - 13:00

متحدث القوات المسلحة اليمنية: تم إسقاط طائرة الاستطلاع المقاتلة في #الجوف بصاروخ أرض جو سيكشف عنه لاحقا (المسيرة)

منذ 1 ساعة 7 January، 2020
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