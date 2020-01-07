وصول جثمان الشهيد القائد أبو مهدي المهندس الى منفذ الشلامجه الحدودي مع إيران – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2020 - 11:00
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حشود مليونية تودع الفريق الشهيد قاسم سليماني في مدينة كرمان جنوب شرق إيران
حشود جماهيرية تودع الشهيد القائد أبو مهدي المهندس في محافظة البصرة العراقية
قائد الحرس الثوري الاسلامي في ايران اللواء حسين سلامي: سننتقم بشدة لجريمة اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني
اللواء سلامي: الشهيد القائد سليماني هو مهندس هزيمة الادارة الاميركية ورسم طريقاً سينتهي بهزيمة المستكبرين
وزير الخارجية محمد جواد ظريف: اميركا وباغتيالها القائد سليماني بدأت العد التنازلي لنهايتها في المنطقة
ظريف: الادارة الاميركية ستتلقى الجواب على حماقاتها في الوقت المناسب
مجلس الشورى الإيراني يقر مشروع الرد المقابل ضد أميركا ويزيد ميزانية قوة القدس 200 مليون يورو في الشهرين المقبلين
رئيس مجلس الشورى الإيراني على لاريجاني: المنطقة دخلت مرحلة جديدة بعد اغتيال سليماني ولا يمكن العودة إلى ما قبل الاغتيال
مجلس صياغة الدستور في إيران يصادق على وضع البنتاغون وعسكرييه المتورطين في اغتيال الفريق الشهيد سليماني على لائحة الإرهاب
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لدينا 13 سيناريو للرد على اغتيال سليماني أقلها سيكون كابوسا تاريخيا لأميركا
شمخاني: القوات الأميركية لجأت إلى قواعدها العسكرية للفرار من الانتقام لكن إيران ستفتح بوجههم أبواب جهنم
رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد: اغتيال سليماني غير أخلاقي وعلى الدول الإسلامية أن تتحد لحماية نفسها
صحيفة واشنطن بوست الأميركية: مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية يعدون صيغة أولية للعقوبات ضد العراق
صحيفة دير شبيغل: ألمانيا ستسحب جزءا من قواتها في العراق وستنقلها إلى الأردن والكويت
كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني: نراقب الموقف في الشرق الأوسط عن كثب ولن نرسل مزيدا من قوات الدفاع الذاتي لحماية سفننا
الولايات المتحدة رفضت منح وزير الخارجية الإيراني تأشيرة لحضور اجتماع مقرر لمجلس الأمن الدولي الخميس المقبل
نيجيريا: مقتل 30 شخصاً على الأقل بانفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع على جسر في ولاية بورنو شمال شرق البلاد
وصول جثمان الشهيد القائد أبو مهدي المهندس الى منفذ الشلامجه الحدودي مع إيران
منذ 41 mins
7 January، 2020
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