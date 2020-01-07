احراق لصور الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورفع لصور السيد الخامنئي والسيستاني والشهيد قاسم سليماني امام السفارة الاميركية في نيودلهي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2020 - 11:00

احراق لصور الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورفع لصور السيد الخامنئي والسيستاني والشهيد قاسم سليماني امام السفارة الاميركية في نيودلهي

منذ 1 ساعة 7 January، 2020
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