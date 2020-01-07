ظريف: اميركا وباغتيالها القائد سليماني بدأت العد التنازلي لنهايتها في المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2020 - 08:48
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حشود مليونية تودع الفريق الشهيد قاسم سليماني في مدينة كرمان جنوب شرق إيران
حشود جماهيرية تستعد لتشييع الشهيد القائد أبو مهدي المهندس في محافظة البصرة العراقية
الرئيس الايراني يرد على ترامب: لا تهدد ابداً الأمة الايرانية ومن يشيرون الى العدد 52 عليهم أن يتذكروا ايضاً العدد 290
قائد الحرس الثوري الاسلامي في ايران اللواء حسين سلامي: سننتقم بشدة لجريمة اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني
اللواء سلامي: الشهيد القائد سليماني هو مهندس هزيمة الادارة الاميركية ورسم طريقاً سينتهي بهزيمة المستكبرين
وزير الخارجية محمد جواد ظريف: اميركا وباغتيالها القائد سليماني بدأت العد التنازلي لنهايتها في المنطقة
ظريف: الادارة الاميركية ستتلقى الجواب على حماقاتها في الوقت المناسب
معهد أبحاث الأمن القومي الصهيوني: اغتيال قاسم سليماني قد يؤدي إلى تغيير استراتيجي في المنطقة
عادل عبد المهدي يستدعي السفير الأميركي في العراق: لضرورة العمل المشترك لتنفيذ انسحاب القوات الأجنبية
رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية يلتقي السفير الصيني: أميركا موجودة بقرار عراقي وانسحاب قواتها هو قرار عراقي أيضاً
السفير الصيني في بغداد: نؤكد على استمرار عمل الدبلوماسيين والشركات الصينية في العراق
رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك: شهادة الفريق قاسم سليماني رسمت خريطة طريق لمرحلة جديدة في المنطقة
موسكو تدعو الموقعين على الاتفاق النووي الإيراني إلى إبقائه أولوية والشركاء للوفاء بالتزاماتهم لضمان بقاء إيران بالاتفاق
حلف شمال الأطلسي يعقد اجتماعاً على مستوى المندوبين في بروكسل لمناقشة التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران
ظريف: اميركا وباغتيالها القائد سليماني بدأت العد التنازلي لنهايتها في المنطقة
منذ 34 mins
7 January، 2020
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