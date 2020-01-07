بولتون يعلن استعداده للإدلاء بشهادته في مجلس الشيوخ بشأن عزل ترامب

أصدر مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون اليوم الاثنين بيانا، أكد فيه استعداده للإدلاء بشهادته في مجلس الشيوخ بشأن عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت بأنه تم استدعاء بولتون للإدلاء بشهادته بخصوص محادثة هاتفية طلب فيها ترامب من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حسب الديمقراطيين، التحقيق في نشاط هنتر بايدن نجل جو بايدن منافس ترامب في الانتخابات المقبلة، لقاء امتيازات لكييف.

واندلعت في سبتمبر 2019 فضيحة كبرى في الولايات المتحدة بسبب مكالمة هاتفية بين ترامب وزيلينسكي، خلصت إلى إعلان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون البدء بمساءلة رئيس البلاد.

ووفقا لخصوم ترامب، فقد حاول الأخير خلال المكالمة إقناع زيلينسكي بإطلاق تحقيق في أنشطة بايدن الابن في أوكرانيا مقابل تقديم مساعدة مالية وعسكرية لكييف.

المصدر: وكالات