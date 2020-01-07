واشنطن تتهم روسيا والصين بعرقلة بيان في مجلس الأمن “يؤكد‭‭ ‬‬حصانة المقرات الدبلوماسية والقنصلية‭‭” – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2020 - 04:50

واشنطن تتهم روسيا والصين بعرقلة بيان في مجلس الأمن “يؤكد‭‭ ‬‬حصانة المقرات الدبلوماسية والقنصلية‭‭”

منذ 2 ساعة 7 January، 2020
مجلس الامن
أخبار دولية - الولايات المتحدة

وجهت اتهمت الولايات المتحدة أصابع الاتهام إلى روسيا والصين بعرقلة بيان في مجلس الأمن بشأن هجوم على السفارة الأمريكية في بغداد، حسب ما نشرته وكالة “رويترز” للأنباء.

وقالت الوكالة البريطانية إن واشنطن اتهمت موسكو وبكين بمنع صدور بيان من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ‭‭”‬‬يؤكد‭‭ ‬‬حصانة المقرات الدبلوماسية والقنصلية‭‭”‬‬.

وأفادت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بأن “27 دولة نددت بالهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد، في تناقض صارخ مع صمت مجلس الأمن بسبب روسيا والصين، اللتين منعتا إصدار البيان”.

ويتعين الموافقة على صدور مثل هذه البيانات بإجماع الدول الأعضاء في مجلس الأمن البالغ عددها 15.

المصدر: وكالات

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