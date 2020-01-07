قوات حفتر تعلن سيطرته التامة على سرت بعملية خاطفة

أعلن المتحدث باسم “الجيش الوطني الليبي” اللواء أحمد المسماري خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، عن تحرير مدينة سرت بالكامل، بعملية خاطفة استغرقت 3 ساعات.

وأكد المسماري أن عملية تحرير مدينة سرت لم تستغرق أكثر من 3 ساعات.

وأشار إلى أن العملية كانت سريعة وخاطفة واعتمدت على السرية والمفاجأة.

وصرح المسماري بأنه قد تم تطهير مدينة سرت من المسلحين.

ووصلت قوات “الجيش الوطني” التي يقودها خليفة حفتر إلى قلب سرت، بعد سيطرتها برا وبحرا على أكبر المواقع الاستراتيجية في المدينة وأهم المعسكرات التابعة لحكومة الوفاق وأبرز مداخل ومخارج المدينة، بعملية اقتحام واسعة بدأتها منذ صباح الاثنين.

المصدر: وكالات