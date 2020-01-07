لجنة دعم الصحفيين: أكثر من 97 انتهاكا للحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية خلال كانون الاول/ديسمبر

وثقت لجنة دعم الصحفيين انتهاكات بحق الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2019، مشيرة إلى تصعيد صهيوني في هذا المجال.

وكشفت اللجنة في تقريرها الشهري أن عدد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين 55 انتهاكا، بالإضافة إلى انتهاكات ارتكبتها شركات مواقع التواصل الاجتماعي بلغ عددها 11 انتهاكا، بينما وصل عدد الانتهاكات الداخلية الفلسطينية بحق الصحفيين إلى ما يقارب 31 انتهاكا”.

وأوضحت أن الانتهاكات الإسرائيلية تنوعت ما بين اعتقال وتمديد اعتقال، واستهداف بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السامة.

وأضافت اللجنة في تقريرها أن جيش الاحتلال “منع الصحفيين من التغطية واحتجزهم لساعات طويلة، وأبرز حالات الاحتجاز كانت توقيف طاقم تلفزيون فلسطين في مدينة الخليل ومنعه من استكمال حلقة تلفزيونية. كما يتخلل عملية المنع والعرقلة ومصادرة معدات”.

ولفتت إلى انتهاكات منها سحب البطاقات الصحفية والهويات، فضلا عن الاقتحامات لمنازل الصحفيين، وتعرض معداتهم للتخريب والتحطيم والسرقة والمصادرة .

المصدر: وكالة معاً