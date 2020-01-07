باكستان: اغتيال سليماني يهدد استقرار العراق وإيران ويدفع المنطقة نحو حرب جديدة

شدد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي على أن بلاده لن تسمح لأي طرف بجرها إلى نزاع إقليمي جديد، معربا عن حرص إسلام آباد على ضرورة نزع التوتر بطرق دبلوماسية.

وحذر قريشي، في كلمة ألقاها الاثنين أمام مجلس الشيوخ الباكستاني، من أن اغتيال الولايات المتحدة لقائد قوة القدس في الحرس الثوري الايراني الجنرال قاسم سليماني يهدد استقرار العراق وإيران ويدفع المنطقة برمتها نحو حرب جديدة.

وأكد أن باكستان لن تسمح لأي طرف باستخدام أراضيها ضد دولة أخرى، مشددا على أن إسلام آباد “لن تكون طرفا في أي سياسات تأجيجية وأي نزاع إقليمي”.

كما ذكر في تغريدة نشرها اليوم على حسابه في “تويتر” أن بلاده طرحت موقفها إزاء التطورات الإقليمية الأخيرة بكل وضوح، وهو يقضي بالوقوف إلى جانب سلام واستقرار وأمن المنطقة.

ولفت قريشي إلى أنه أكد ذلك في سلسلة اتصالات أجراها مؤخرا مع نظرائه في إيران والسعودية والإمارات وتركيا، مضيفا: “نحتاج إلى دبلوماسية نشطة لتخفيف التوترات، وينبغي تجنب العنف، وعلينا مواصلة هذه الجهود”.

المصدر: وكالات