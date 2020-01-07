الجيش: فتح طرقات وتوقيف مواطن ثم إخلاء سبيله

أصدرت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي: “بتاريخه، أوقفت دورية من الجيش المدعو بشير عيد، لإقدامه على التهجم على عناصر دورية تابعة للجيش كانت تعمل على فتح أوتوستراد الذوق، بعدها أجبر بعض المعتصمين سائقِي حافلتين وسيارة نوع بيك أب، على ركنها وسط الطريق وسلبهم مفاتيحها. عملت الدورية المذكورة على إعادة فتح الطريق، وتم إخلاء سبيل المدعو عيد في وقت لاحق.

وفي منطقة صربا، أقدم عدد من المعتصمين على التهجم على سائق شاحنة وأجبروه على ركنها وسط الطريق بعد سلبه مفاتيحها بالقوة، حيث حضرت دورية من الجيش وعملت على إزاحة الشاحنة وإعادة فتح الطريق.

وفي منطقة جبيل، فتحت قوة من الجيش المسلك الغربي من الطريق العام بعد قطعه بالإطارات المشتعلة من قبل عدد من المحتجين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام