روحاني لترامب: إياك أن تهدد الأمة الإيرانية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2020 - 23:54

روحاني لترامب: إياك أن تهدد الأمة الإيرانية

منذ 31 mins 6 January، 2020
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ايران - عربي وإقليمي

أكد الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني، اليوم الاثنين، بأنه ليس لأحد أن يهدد أمته، ذلك تعليقا على تغريدة لنظيره الأمريكي دونالد ترامب على تويتر هدد فيها بضرب 52 موقعا في إيران.

وقال الرئيس روحاني على تويتر: “الذين يشيرون إلى رقم 52 عليهم أن يتذكروا أيضا رقم 290” في إشارة إلى إسقاط سفينة حربية أمريكية طائرة إيرانية عام 1988 مما أودى بحياة 290 شخصا.

ووجه الرئيس الأمريكي يوم الأحد، تهديدا مباشرا لإيران، وقال إن واشنطن حددت 52 هدفا إيرانيا سيتم قصفها إذا استهدفت طهران أي أمريكي انتقاما لاغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني.

المصدر: وكالات

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