الجيش الأميركي يبلغ العراق باتخاذه إجراءات لـ”الخروج” من البلاد

أعلن الجيش الأميركي مساء الاثنين في رسالة رسمية موجهة إلى قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن قواته تقوم بـ”اتخاذ إجراءات معينة لضمان الخروج من العراق”.

وفي الرسالة التي وقعها العميد وليام سيلي الثالث قائد “قوة المهمات الأميركية” في العراق، اورد الجيش الأميركي أن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ستقوم “بإعادة تمركز خلال الأيام والأسابيع المقبلة”.

وأوضحت الرسالة أن القرار جاء “احتراما لسيادة جمهورية العراق، وحسب ما طلب من قبل البرلمان العراقي ورئيس الوزراء”، غداة جلسة برلمانية صوت فيها النواب على تفويض الحكومة إنهاء تواجد القوات الأجنبية في العراق، في أعقاب اغتيال قائد قوة القدس في الحرس الثوري الايراني الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الحاج أبو مهدي المهندس الجمعة باعتداء أمريكي قرب مطار بغداد.

وأشارت الرسالة إلى أنه “ستكون هناك زيادة برحلات الطائرات المروحية داخل وحول المنطقة الخضراء، خلال ساعات الليل”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية