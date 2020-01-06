مجلس عزاء في الهرمل عن أرواح الشهيدين سليماني والمهندس ورفاقهما ووقفة شعبية منددة بالجريمة

نظم حزب الله، مجلس عزاء في قاعة “مجمع سيد الشهداء” في الهرمل، عن أرواح قائد قوة القدس في الحرس الثوري الايراني الشهيد الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي الحاج أبو مهدي المهندس، والذين قضوا معهما في الاعتداء الأميركي في محيط مطار بغداد، في حضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة، وفاعليات بلدية واختيارية ودينية وحزبية واجتماعية، وحشد من الأهالي غصت بهم قاعة المجمع.

كما نظم حشد من أهالي الهرمل، وقفة تنديد باغتيال الشهيدين سليماني والمهندس، في ساحة شهداء المقاومة، بمشاركة فرق من جوالة كشافة الإمام المهدي (عج)، حيث أضيئت الشموع ورفعت صور الشهيدين، وسط هتافات التنديد بـ”الجريمة الإرهابية”، والمطالبة بـ”الإقتصاص من القتلة، عبر إخراج المحتل الأميركي من المنطقة بأسرها”.

ورفعت في شوارع المدينة صور كبيرة للشهيدين سليماني والمهندس.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام