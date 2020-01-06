وزارة الحرب الامريكية: لا يمكننا تأكيد أو نفي صحة الرسالة التي تفيد بعزم أمريكا الانسحاب من العراق – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2020 - 23:54

وزارة الحرب الامريكية: لا يمكننا تأكيد أو نفي صحة الرسالة التي تفيد بعزم أمريكا الانسحاب من العراق

منذ 2 ساعة 6 January، 2020
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