نتنياهو: لا علاقة لـ “إسرائيل” باغتيال سليماني وإنه “حدث أميركي” – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2020 - 22:10

نتنياهو: لا علاقة لـ “إسرائيل” باغتيال سليماني وإنه “حدث أميركي”

منذ 13 mins 6 January، 2020
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