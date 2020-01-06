أ ف ب: الجيش الامريكي يبلغ العراق باتخاذه اجراءات لـ “الخروج” من البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2020 - 22:10

أ ف ب: الجيش الامريكي يبلغ العراق باتخاذه اجراءات لـ “الخروج” من البلاد

منذ 20 mins 6 January، 2020
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