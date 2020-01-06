ظريف في حديث هاتفي مع نظيريه الالماني والبريطاني: خطأ اوروبا الاستراتيجي يكمن في عدم ادراكها لحقائق المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2020 - 20:26

ظريف في حديث هاتفي مع نظيريه الالماني والبريطاني: خطأ اوروبا الاستراتيجي يكمن في عدم ادراكها لحقائق المنطقة

منذ 2 ساعة 6 January، 2020
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