عادل عبد المهدي للسفير الأميركي في العراق: لضرورة العمل المشترك لتنفيذ إنسحاب القوات الأجنبية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2020 - 20:26
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ملايين الإيرانيين يشيعون في طهران وقم المقدسة جثامين الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما
الإمام السيد علي الخامنئي يؤم الصلاة على أجساد الشهداء في مصلى جامعة طهران بحضور سياسي وعسكري وعلمائي كبير
وفود من العديد من البلدان الإسلامية والعربية تشارك في تشييع الشهيدين سليماني والمهندس ورفاقهما في طهران
قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني: على ترامب أن يجهز النعوش لجنوده قبل أن يوجه التهديدات لإيران
معهد أبحاث الأمن القومي الصهيوني: اغتيال قاسم سليماني قد يؤدي إلى تغيير استراتيجي في المنطقة
معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي: على اسرائيل الاستعداد للسيناريوهات كافة ابتداء من تصعيد محدود وانتهاء بصراع واسع
وزيرا خارجية بريطانيا وألمانيا يبحثان في اتصالين هاتفيين مع نظيرهما الإيراني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية
وزير الدفاع الروسي يبحث هاتفياً مع رئيس هيئة الأركان العامة الايرانية الخطوات الرامية لمنع التصعيد في المنطقة
عادل عبد المهدي يستدعي السفير الأميركي في العراق: لضرورة العمل المشترك لتنفيذ انسحاب القوات الأجنبية
رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية يلتقي السفير الصيني: أميركا موجودة بقرار عراقي وانسحاب قواتها هو قرار عراقي أيضاً
السفير الصيني في بغداد: نؤكد على استمرار عمل الدبلوماسيين والشركات الصينية في العراق
المسؤول الأمني في كتائب حزب الله - العراق أبو علي العسكري: مستعدون لمساعدة الحكومة في تأمين عمل الشركات الصينية
كتائب حزب الله - العراق: إذا فرض ترامب عقوبات على العراق فسنعمل على منع تدفق النفط الخليجي لأمريكا
ارتفاع اسعار النفط وبلوغ أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ أكثر من 6 سنوات وسط مخاوف من اندلاع نزاع في الشرق الأوسط
الحكومة الألمانية: سنقبل قرار الحكومة العراقية بمغادرة القوات الأجنبية أراضيها
الحكومة البريطانية: بريطانيا تحث بغداد على ضمان إمكانية مواصلة التحالف لعمله وليس لدينا خطط لفرض عقوبات عليها
واشنطن بوست: قرار اغتيال سليماني جاء بإصرار بومبيو الذي أجرى اتصالات متعددة مع ترامب قبل العملية
مسيرة حاشدة في العاصمة اليمنية تؤكد على حق الأمة الإسلامية بالرد على جريمة اغتيال القائدين سليماني والمهندس
رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك: شهادة الفريق قاسم سليماني رسمت خريطة طريق لمرحلة جديدة في المنطقة
الرئيس الأميركي في تغريدة على موقع تويتر: إيران لن تحصل أبداً على سلاح نووي
موسكو تدعو الموقعين على الاتفاق النووي الإيراني إلى إبقائه أولوية والشركاء للوفاء بالتزاماتهم لضمان بقاء إيران بالاتفاق
وزير الخارجية الباكستاني يقول إن على بلاده عدم الإنجرار إلى أي نزاع بين اميركا وايران ويدعو البلدين إلى خفض التوترات
وزير الخارجية السعودي يدعو إلى التهدئة ويقول إن على كافة الجهات اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع مزيد من التصعيد
شركة الخطوط الجوية الأردنية تعلن عن إستئناف رحلاتها المباشرة من عمان الى بغداد بعد توقف لـ 3 أيام لدواع أمنية إحترازية
اليونسكو تذكر واشنطن بأنها من الدول التي وقعت معاهدة لحماية المواقع الثقافية بعد تهديد واشنطن بتدمير المواقع الإيرانية
مجلس الأمة الكويتي يعقد الخميس المقبل جلسة خاصة لمناقشة استعدادات الحكومة للتعاطي مع التطورات الإقليمية
حلف شمال الأطلسي يعقد اجتماعاً على مستوى المندوبين في بروكسل لمناقشة التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعقدون الجمعة في بروكسل اجتماعاً طارئاً لمناقشة الأزمة في المنطقة
الرئيس التركي: التحالفات الإقليمية القائمة ضد بلادنا في شرق المتوسط تستحوذ على أهمية كبيرة لمستقبلنا القريب
الجيش المصري ينشر دبابات على الحدود مع ليبيا تحسباً لأي طارئ وذلك بعد إعلان حالة التأهب من قبل الجيش الليبي
قوات المشير خليفة حفتر تعلن دخولها مدينة سرت وسط البلاد التي تسيطر عليها قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني
مقتل 5 جنود ماليين في انفجار عبوة في منطقة الاتونا بالقرب من الحدود مع موريتانيا
القضاء الفرنسي يبدأ محاكمة 24 شخصاً ذهبوا إلى العراق وسوريا معظمهم قتلوا في المعارك لكن رسميا لا يزالوان ملاحقين
عادل عبد المهدي للسفير الأميركي في العراق: لضرورة العمل المشترك لتنفيذ إنسحاب القوات الأجنبية
منذ 2 ساعة
6 January، 2020
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