عادل عبد المهدي للسفير الأميركي في العراق: لضرورة العمل المشترك لتنفيذ إنسحاب القوات الأجنبية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2020 - 20:26

عادل عبد المهدي للسفير الأميركي في العراق: لضرورة العمل المشترك لتنفيذ إنسحاب القوات الأجنبية

منذ 2 ساعة 6 January، 2020
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