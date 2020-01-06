وفد من التيار الوطني الحر زار السفارة الايرانية معزيا بالشهيد سليماني – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2020 - 18:36
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تشييع مليوني رسمي وشعبي للشهيدين سليماني والمهندس ورفاقهما في طهران
الامام الخامنئي يؤم الصلاة على الشهداء بحضور كبار القادة الايرانيين
شارك في الصلاة الى جانب الامام الخامنئي قيادات عسكرية وامنية وسياسية ودينية على رأسهم الشيخ حسن روحاني ولاريجاني
صحيفة نيويورك تايمز: الأعداد المشاركة بمراسم التشييع في ايران هي الأولى من نوعها منذ 25 عاما
صحيفة لوفيغارو: تشييع سليماني والمهندس في طهران يشهد أكبر مشاركة جماهيرية منذ وفاة الامام الخميني
زينب سليماني خلال تشييع والدها: عائلات الجنود الأمريكيين في غرب آسيا سيمضون أيامهم في انتظار موت ذويهم
الأمين العام لحركة الجهاد زياد النخالة على رأس وفد رفيع يشارك في مراسم تشييع الشهيدين القائدين في طهران
هنية خلال مشاركته في التشييع: الجريمة النكراء تعبر عن روح البلطجة والعنجهية وروح الاجرام وسفك الدماء الاميركية
هنية: الشهيد سليماني الذي ضحى من أجل فلسطين هو شهيد القدس
مستشار الإمام السيد الخامنئي علي أكبر ولايتي: اغتيال ترامب ل"سليماني" خطأ استراتيجي سيجعله يندم
مجلس خبراء القيادة في ايران: نحذر القوات الأميركية في المنطقة بأنها ستواجه قريبا مستنقعا قاسيا
قائد القوة البرية للجيش الايراني: الولايات المتحدة ستتلقى قريبا ردا ساحقا
قائد البحرية في حرس الثورة: الحرب النفسية الاميركية لن تؤثر على ردنا على اغتيال قادة المقاومة
ظريف لترامب: هل سبق لك أن رأيت مثل هذا البحر من الانسانية في حياتك؟هل ما زلت تتخيل أنه يمكنك كسر ارادة هذه الأمة ؟
ظريف لترامب: بدأت نهاية الوجود الأميركي الخبيث في المنطقة
مجلس الوزراء العراقي يقيم مجلسا تأبينيا للشهيدين القائدين "سليماني والمهندس" ورفاقهما
تظاهرة حاشدة في محافظة صعدة اليمنية تنديدا بجريمة اغتيال الشهيدين القائدين سليماني والمهندس
تظاهرة حاشد في صنعاء تنديدا بجريمة اغتيال الشهيدين القائدين سليماني والمهندس ورفاقهما
بيان مسيرة صنعاء: اغتيال قائدين من قادة المسلمين عدوان سافر على الأمة بأكملها ما يحتم علينا تحمل المسؤولية تجاه ذلك
بيان مسيرة صنعاء: من الوفاء للشهداء العمل بكل الوسائل المتاحة على إخراج القوات الأميركية من المنطقة
السفير الإيراني في سوريا: الإنتصار على الإستكبار والهيمنة العالمية هو الوعد الذي يجب أن يتحقق وفاء لدماء الشهداء
الرئيس الاميركي يهدد بفرض عقوبات شديدة على العراق إذا أجبرت القوات الأميركية على مغادرة اراضيه
بيلوسي: الكونغرس يصوت هذا الأسبوع على مشروع قرار يهدف إلى الحدّ من صلاحيات ترامب العسكرية تجاه إيران
ترامب: لدينا قاعدة جوية باهظة الكلفة بشكل استثنائي في العراق ولن نغادر إذا لم يعوِّضوا لنا كلفتها
الحكومة الألمانية تعتبر أن تهديدات ترامب لإيران لا تساعد كثيرا
الحكومة الألمانية: ميركل تلتقي بوتين في موسكو السبت لبحث الأزمة بين طهران وواشنطن
رئيس الوزراء الياباني يعرب عن "قلقه العميق" إزاء التوترات في الشرق الأوسط
وفد من التيار الوطني الحر يزور السفارة الايرانية في بيروت لتقديم التعازي باسم التيار بالشهيدين القائدين ورفاقهما
وفد التيار ادان عملية الإغتيال وأكد أنها تشكل انتهاكا صارخا لسيادة العراق وتصعيدا ضد ايران
وفد من التيار الوطني الحر زار السفارة الايرانية معزيا بالشهيد سليماني
منذ 1 ساعة
6 January، 2020
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