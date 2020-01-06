وفد من التيار الوطني الحر زار السفارة الايرانية معزيا بالشهيد سليماني – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2020 - 18:36

وفد من التيار الوطني الحر زار السفارة الايرانية معزيا بالشهيد سليماني

منذ 1 ساعة 6 January، 2020
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