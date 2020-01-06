التوحيد العربي: ترامب ارتكب حماقة كبرى يتحمل مسؤولية تداعياتها على المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2020 - 18:36

التوحيد العربي: ترامب ارتكب حماقة كبرى يتحمل مسؤولية تداعياتها على المنطقة

منذ 1 ساعة 6 January، 2020
أخبار موقع المنار
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