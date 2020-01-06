مشاهد من التشييع المليوني للشهيد قاسم سليماني ورفاقه في طهران – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 6 2020 - 18:36

مشاهد من التشييع المليوني للشهيد قاسم سليماني ورفاقه في طهران

منذ 1 ساعة 6 January، 2020
ايران - عربي وإقليمي

التعليقات

ذات صلة