مسيرات حاشدة في اليمن تنادي بالرد على اغتيال الشهداء القادة واخراج القوات الاميركية

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء تظاهرة جماهيرية حاشدة وفاءً للشهيد الفريق قاسم سليماني وتنديداً بالجريمة الأميركية باغتياله ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ورفاقهما.

وفي ختام المسيرة، أكّد المشاركون أنّ إغتيال قائدين من قادة المسلمين هو عدوان سافر على كلّ الأمة، ما يعطي لها الحق بالرد على هذه الجريمة ومواجهة الغطرسة الأميركية. كما شددوا على أن الوفاء للشهداء يحتم العمل بكل الوسائل المتاحة على إخراج القوات الأميركية من المنطقة .

وشهدت محافظةُ صعدة اليمنية تظاهرةً حاشدةً منددةً بجريمةِ اغتيال سليماني والمهندس المتظاهرونَ حمَلوا صُورَ الشهيدين القائدين ورددوا هُتافاتٍ تصفُ اميركا بالارهابِ وتدعو الى الانتقام من القتلة . كما شددت التظاهرةُ على وَحدة الصف في مواجهة الاعداء وعلى رأسها اميركا والكيانُ الصهيوني.

المصدر: قناة المنار