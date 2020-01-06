لقاء الأحزاب والقوى نوه بخطاب السيد نصرالله ودعا الى مواجهة قوى الشر

أشاد لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية، في بيان، “بالخطاب المهم والمفصلي للسيد حسن نصر الله، في حفل تأبين الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما، والذي نقل المعركة مع قوى الاستكبار الأميركي والصهيوني إلى مرحلة جديدة من المواجهة”.

وتوجه إلى نصر الله ب”التحية والتقدير على مواقفه المشرفة”، مؤكدا “المضي معا في مواجهة قوى الشر الأميركي والصهيوني، ومن معهما من الرجعية العربية”.

ورأى اللقاء أن “سياسة الرئيس الأميركي ترامب هي التي أوصلت الأمور إلى حالة توتر دائم، من خلال جريمة الاغتيال العلنية التي استهدفت مسؤولين رسميين في إيران والعراق”، مستغربا “صمت المجتمع الدولي عن هذه الجريمة التي تعتبر بمثابة إعلان حرب”.

وناشد القوى السياسية العراقية على اختلاف انتماءاتها “العمل على وحدة الهدف المركزي، وهو إخراج القوات الأميركية من العراق، تمهيدا لإخراجهم من كل منطقتنا”.

وختم مؤكدا ان “صلابة القيادة الإيرانية في مواجهة الحصار والضغوط والتهديدات هي الضمانة الأكيدة لتحقيق الانتصار على المشاريع الأميركية والصهيونية في المنطقة”، متوجها إلى عوائل الشهداء القادة وإلى المسؤولين في إيران والعراق بالمواساة والتبريك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام