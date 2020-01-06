ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي يأسف لإعلان إيران الخطوة الأخيرة من خطوات خفض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي

أعرب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل فونتيليس، عن أسفه لإعلان إيران الأحد الخطوة الأخيرة من خطوات خفض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي بإزالة كافة القيود على عملياتها النووية. وكتب فونتيليس، عبر حسابه على تويتر، “أعرب عن عميق أسفي إزاء إعلان إيران الأخير بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة [الاتفاق النووي]. وكما اعتدنا، سوف نستمر بالاعتماد على أعمال التحقق من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية”. وتابع أن “التنفيذ الكامل للاتفاق النووي من جانب الجميع مهم حاليا أكثر من أي وقت مضى لأجل الاستقرار الإقليمي والأمن العالمي”.

وبالتزامن مع تغريدة فونتيليس، قال الناطق باسم الأخير بيتر ستانو، في إيجاز صحافي، إن فونتيليس “دعا وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف خلال مكالمة هاتفية إلى زيارة رسمية إلى بروكسل لبحث الاتفاق النووي الإيراني”. وأضاف الناطق “يرجع للجانب الإيراني مسألة قبول الدعوة”، مبينا أن “هناك إرادة من الطرفين لاستمرار عمل الاتفاق النووي الإيراني”. وأعلنت إيران، أمس الأحد، خطوة خامسة وأخيرة من خطوات اتخذتها لتخفيض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي، موضحة أنها رفعت كل القيود على عملياتها النووية، بما في ذلك ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، وذلك بعد أيام قليلة من استشهاد قائد قوة القدس في الحرس الثوري الايراني الفريق قاسم سليماني في عدوان جوي أميركية قرب مطار بغداد.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية