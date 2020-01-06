بيان مسيرة صنعاء: نعزي الشعبين الإيراني والعراقي والأمة في استشهاد المجاهدين الكبيرين الحاج قاسم سليماني والحاج أبومهدي المهندس ورفاقهما – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2020 - 16:44

بيان مسيرة صنعاء: نعزي الشعبين الإيراني والعراقي والأمة في استشهاد المجاهدين الكبيرين الحاج قاسم سليماني والحاج أبومهدي المهندس ورفاقهما

منذ 1 ساعة 6 January، 2020
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