عبد المهدي: انسحاب القوات الامريكية قرار عراقي

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي أن ” الولايات المتحدة موجودة بقرار عراقي وانسحاب قواتها هو قرار عراقي ايضاً ومن مصلحتها أن تكون الحكومة العراقية قوية وليس العكس”.

وقال عبد المهدي، خلال استقبال السفير الصيني في بغداد تشانغ تاو، إن “الصين شريك قوي ومهم للعراق والاتفاق مع الصين أصبح قضية رأي عام في العراق ، وإن شعبنا يدرك اهميته بشكل واضح وسنعمل على إنجازه دون تردد، ونأمل دعم الصين لنا في جميع القضايا التي تخص العراق دوليا”. ووجه عبد المهدي الشكر للقيادة الصينية ولمواقف الصين الإيجابية تجاه العراق في مجلس الأمن ودفاعها عن حقوق العراق في المحافل الدولية.

من جهته، أكد السفير الصيني أن “بلاده تدعم العراق بقوة وتولي اهتماما لتطور العلاقات مع العراق”، مؤكداً العمل على “إعادة إعماره ودعم الحكومة والشعب العراقي ووضع الاتفاق بين البلدين موضع التنفيذ”. كما أعرب السفير عن أمله “بتعزيز دور العراق في مشروع الحزام والطريق، كما نحرص على زيادة التعاون الأمني والعسكري”، مؤكداً “استمرار عمل الدبلوماسيين الصينيين والشركات الصينية وحضورهما في العراق”. هذا وأبلغ السفير تحيات رئيس مجلس الدولة الصيني إلى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وتعازيه بالشهداء الذين سقطوا في العدوان الأمريكي ودعمه للحكومة العراقية.

المصدر: الفرات نيوز