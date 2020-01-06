الطقس غدا الثلاثاء غائم مع تساقط امطار متفرقة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية ان يكون الطقس في لبنان غدا الثلاثاء غائماً جزئياً مع انخفاض في درجات الحرارة ورياح ناشطة، يتحول اعتبارا من الظهر الى غائم مع تساقط أمطار متفرقة بخاصة في الجنوب، ومن المتوقع ان تشتد اعتباراً من المساء مع حدوث برق ورعد ورياح قوية.

– الحال العامة: طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتأثر اعتبارا من صباح الثلاثاء بمنخفض جوي جديد يحمل معه امطار وثلوج على المرتفعات ومن المرجح ان يستمر تأثيره حتى نهاية الاسبوع.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الإثنين:غائم جزئيا صباحا مع احتمال تساقط أمطار محلية خاصة في المناطق الشمالية، يستقر الطقس تدريجيا ويتحول الى قليل الغيوم مع رياح ناشطة تقارب ال 60 كلم/س وارتفاع بدرجات الحرارة. نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية اعتبارا من ارتفاع 1300 متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الاولى.

– الثلاثاء:غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة ورياح ناشطة، يتحول اعتبارا من الظهر الى غائم مع تساقط أمطار متفرقة خاصة في الجنوب ومن المتوقع ان تشتد اعتبارا من المساء مع حدوث برق ورعد ورياح قوية تقارب ال 75 كلم/س يرتفع معها موج البحر الى 4 امتار. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400م تتدنى ليلا لتلامس 1100م خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية.

– الأربعاء:غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، مع تساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة في الفترة المسائية خاصة في الجنوب مع حدوث برق ورعد. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300م تتدنى ليلا لتلامس 1100م بخاصة في المناطق الداخلية والجنوبية.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل من 9 الى 16 درجة، فوق الجبال من 4 الى 9 درجات، في الداخل من 5 الى 11 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15و 85 كلم/س وتنشط احيانا لتصل لحدود 60 كلم/س .

– الانقشاع: متوسط على الساحل، سيء على المرتفعات بسبب الضباب وخلال فترة غزارة الأمطار.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 85 % .

– حال البحر: مائج .

– حرارة سطح الماء: 18 درجة..

– الضغط الجوي: 764 ملم زئبق .

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية