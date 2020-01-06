الشيخ يزبك: لحكومة قريبة تحارب الفساد – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2020 - 14:42

الشيخ يزبك: لحكومة قريبة تحارب الفساد

منذ 1 ساعة 6 January، 2020
الشيخ يزبك
لبنان

أمل رئيس الهيئة الشرعية في “حزب الله” الشيخ محمد يزبك، خلال لقاء سياسي في بعلبك في حضور النائب السابق كامل الرفاعي ورئيس اتحاد بلديات بعلبك حمد حسن ورئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق، “خروج لبنان من محنته خلال اليومين المقبلين، وأن تكون ولادة جديدة لحكومة تتحمل مسؤولياتها وتعمل لمصلحة هذا الشعب وتكون النقطة الأساسية لمحاربة الفساد”.

واعتبر أن “شهادة اللواء قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس، رسمت خطوطا جديدة، لكننا متفائلون بأن الآتي من أجل مصلحة الأمة بكاملها”.

ونوه بـ “المواقف والتصريحات التي أطلقها الغزاويون في فلسطين المحتلة، من خلال خيمة العزاء بحق من أوصل لهم السلاح، وقد اعترف العدو الإسرائيلي بأن الحاج قاسم سليماني فرض عليه طوقا من الصواريخ”.

وقال “لماذا نختبىء وراء أصابعنا، فالأمة لا تخلو من الكرام، وهناك أناس لهم عزتهم وكرامتهم وشرفهم، وهناك منبطحون يتطلعون الى طريق نهايتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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