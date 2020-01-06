اليابان: بإمكاننا مبدئيا مطالبة لبنان بتسليم غصن

أعلنت حكومة اليابان أنها “تستطيع مبدئيا مطالبة لبنان رسميا بتسليم الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان كارلوس غصن، الذي هرب مؤخرا من المحاكمة في اليابان”.

وأشارت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري الاثنين في أول موجز حكومي منذ فرار غصن المتهم بارتكاب مخالفات مالية في انتهاك لشروط الإفراج عنه بكفالة إلى أن “بإمكان طوكيو كمبدأ عام التقدم بطلب تسليم متهم إلى دولة أخرى لا تربطها بها اتفاقية خاصة بتسليم المتهمين”.

وذكرت موري أن “مثل هذا الطلب يحتاج إلى فحص دقيق بناء على إمكانية ضمان المعاملة بالمثل واحترام القانون المحلي للدولة الشريكة”.

ولم توضح الوزيرة ما الذي تقصده بـ”المعاملة بالمثل” وما إذا كان هناك أي مواطنين لبنانيين في اليابان مطلوبين لدى سلطات بلادهم.

وامتنعت موري عن التطرق إلى تفاصيل فرار غصن، قائلة إنها لا تستطيع التعليق على الموضوع في وقت لا تزال فيه التحقيقات جارية.

وتعهدت موري بتشديد إجراءات مغادرة البلاد بعد هروب غصن الذي يصر على براءته، وقال إنه فر من “النظام القضائي الفاسد في اليابان”.

المصدر: روسيا اليوم