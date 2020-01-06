بالصور: بحر بشري في وداع الشهيدين القائدين سليماني والمهندس ورفاقهما في طهران – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2020 - 14:42

بالصور: بحر بشري في وداع الشهيدين القائدين سليماني والمهندس ورفاقهما في طهران

منذ 1 ساعة 6 January، 2020
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ايران - خبر وصورة - عربي وإقليمي

تشييع سليماني والمهندس

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المصدر: وكالات ايرانية

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