من هو أسعد شعب في العالم؟

تتصدر فنلندا ترتيب أسعد الدول في العالم، ويذهب 99% من سكانها إلى الساونا مرة واحدة أسبوعيا على الأقل، وينعمون بهدوء كبير وراحة بال واسعة، غير أن هذا الترتيب جاء نتيجة ظروف وأسباب عدة يستعرضها موقع سايد الأميركي في النقاط التالية:

-الهواء الطلق: تغمر الغابات حوالي 70%من أراضي فنلندا وينعم الفنلنديون بالراحة عند الذهاب إلى الغابة، لأنهم يشعرون بالحماية بين أحضان الطبيعة وبالهدوء والاسترخاء ويقضون وقتا طويلا في الهواء الطلق، ويمشون لمسافات طويلة ويركبون الدراجات بانتظام.

-مياه الشرب المجانية: يُطلق على فنلندا اسم أرض الألف بحيرة، كانت ظهرت نتيجة للعصر الجليدي الأخير الذي انتهى منذ حوالي 10 آلاف عام، وتحتوي البحريات على ماء نقي يمكن شربه مباشرة ولا يتطلب معالجة إضافية.

-مخصصات للأطفال: يتلقى الآباء في فنلندا مخصصات للطفل تبلغ قيمتها حوالي 100 يورو شهريا (111دولارا) وترتفع هذه النسبة بشكل طفيف لكل طفل إضافي في الأسرة ويتواصل دفعها حتى يبلغ الطفل 17 عاما.

كما يتلقى الآباء عند ولادة أبنائهم صناديق كرتونية من الولاية تحتوي على جميع الأشياء الضرورية للطفل، مثل الملابس والحفاضات والألعاب وجميع المعلومات اللازمة عن الطرق الأمثل لرعاية الأطفال حديثي الولادة.

-إعادة تدوير النفايات: تمتاز فنلندا باقتصاد دائري، مما يجعل من الممكن استخدام جميع الموارد المتاحة للمجتمع مع إنتاج أقل قدر ممكن من النفايات، ويعاد تدوير 99% من النفايات الحضرية والأواني الزجاجية أو إرسالها إلى المحارق لتوليد الطاقة منها لاحقا.

-الثقة العامة في الشرطة: تكمن خصوصية الشرطة الفنلندية في أنها تشكل هيكلا واحدا وليس هياكل عديدة منفصلة كما هو الحال في معظم دول العالم، وذلك بهدف التصدي إلى المحاولات المحتملة لأي مجموعة من الدوائر الحاكمة للسيطرة على الشرطة والتأثير عليها.

وأظهرت التجربة أن هذا الإجراء كان أحد أفضل قرارات الحكومة الفنلندية، لأنه تبين أن حوالي 90% من الشعب الفنلندي يثقون بالشرطة.

-مسابقات رياضية غريبة: أكد الموقع أن الرياضة تعتبر جزءا لا يتجزأ من حياة الفنلنديين، وأن الدولة ابتكرت بالإضافة إلى الألعاب الرياضية المعروفة مسابقات جديدة مثل حمل الزوجة ورمي الهواتف المحمولة وصيد البعوض ولعب الغيتار في الهواء ورمي الحذاء.

-الحق في الوصول إلى الإنترنت: اعتبرت فنلندا أول دولة في العالم تُدرج قانونا يضمن حق كل مواطن في التمتع بالإنترنت في قائمة الحقوق المدنية، وألزمت الحكومة رسميا مورّدي الإنترنت بتزويد السكان بخدمة إنترنت فائقة السرعة، لأنها تدرك مدى أهمية هذه الخدمة في الحياة المهنية.

-أوقات عائلية: أقرت فنلندا بعض القوانين التي تكافئ الآباء الذين يقضون معظم الوقت في رعاية أبنائهم، ويمكن أن تستمر إجازة الأبوة لمدة تسعة أسابيع يتمتع خلالها الآباء بحوالي 70% من متوسط رواتبهم طيلة هذه الفترة.

وخلافا لما هو متداول، أصبحت فنلندا أول دولة في العالم يتولى فيها الآباء الدور الأكبر في رعاية أطفالهم.

-شرب القهوة: يستهلك كل مواطن فنلندي 26.5 رطلا من القهوة سنويا، وتعتبر استراحة القهوة في العمل أو في المدرسة أمرا مقدسا بالنسبة لكل فنلندي لذلك ينبغي أن يخصص لها دائما القدر الكافي من الوقت.

-التعليم المجاني: يعتبر التدريس في فنلندا من أفضل البرامج في العالم وهو مجاني لجميع مواطني الاتحاد الأوروبي.

-فلسفة السعادة “سيسو”: لا تحتوي كلمة “سيسو” على معادل حرفي في اللغة الإنجليزية، لكنها غالبا ما تُترجم كمرادف للحسم والشجاعة والإصرار على تحقيق الأهداف، وتعني الهدوء التام والطاقة الحيوية والقوة والتحكم العاطفي الذاتي.

وتطور هذا المفهوم إلى فلسفة كاملة وأصبح أسلوب حياة خاصا بالفنلنديين في القرن العشرين وساهم في تنمية قدرات الأطفال.

المصدر: موقع سايد