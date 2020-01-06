الأسير الفلسطيني أحمد زهران يدخل يومه الـ106 في الاضراب

يواصل الأسير الفلسطيني أحمد زهران إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ106 على التوالي داخل معتقلات العدو الاسرائيلي، وسط انباء عن تدهور خطير على حالته الصحية.

ويعيش الأسير زهران من بلدة دير أبو مشعل غرب رام الله بالضفة الغربية ظروفا صحية خطيرة، خاصة أن إضرابه الحالي، هو الثاني منذ شهر آذار/مارس العام المنصرم، واستمر إضرابه الأول مدة (39) يوما، وأنهاه بعد وعود بالإفراج عنه.

ويقبع الأسير زهران في معتقل “عيادة الرملة” وجرى نقله عدة مرات إلى المستشفيات كان آخرها مستشفى “كابلان” الإسرائيلي.

وتماطل سلطات الاحتلال بالرد على طلب الاستئناف المقدم للاسير زهران، لكسر إضرابه وإيصاله لمرحلة صحية خطيرة، تُسبب له أمراضا يصعب علاجها لاحقا، ويرافق ذلك استمرارها فرض جملة من الإجراءات التنكيلية والانتقامية بحقه منها: حرمانه من زيارة العائلة، وعزله في ظروف صعبة، والضغط عليه نفسيا من خلال السجانين ومؤخرا تعرض الأسير زهران للتحقيق بدعوى وجود بيانات بحقه، في محاولة جديدة للالتفاف على إضرابه.

بدوره، حذر رئيس “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” قدري أبو بكر من “توتر الأوضاع في سجون الاحتلال بسبب الإجراءات الإسرائيلية القمعية التي تستهدف كرامة وحقوق وصحة الأسرى، والتي بدأت بالتصاعد مع بداية العام الجديد”.

وقال أبو بكر إن “استمرار حملات الاعتقال الجماعية وتفاقم سياسة القتل الطبي بحق الأسرى المرضى والاعتقالات الإدارية التعسفية واستمرار المحاكمات الجائرة وفرض الغرامات المالية الباهظة وعمليات القمع في السجون والتنقلات التعسفية وغيرها من إجراءات من شأنها أن تؤدي الى تفاقم الأوضاع وانفجارها في مختلف السجون”.

المصدر: فلسطين اليوم