قائد البحرية في حرس الثورة: الحرب النفسية الاميركية لن تؤثر على ردنا على اغتيال قادة المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2020 - 12:36
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: يوم 2 ـ كانون الثاني ـ 2020 هو تاريخ فاصل بين مرحلتين للمنطقة كلها
السيد نصرالله: الشهيدان الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس كانا يعشقان ويتوقان للشهادة
السيد نصرالله: نحن لا نهزم فعندما ننتصر ننتصر وعندما نستشهد ننتصر أيضاً
السيد نصرالله: القدر المتيقن وأضعف الإيمان في الرد على الجريمة الامريكية هو اخراج القوات الامريكية من المنطقة
السيد نصرالله: الرد هو القصاص العادل وهذا القصاص العادل هو بإخراج الوجود العسكري الامريكي من المنطقة
السيد نصرالله: القصاص العادل هو الوجود الامريكي من قواعد وبوارج وكل جندي امريكي على أرض منطقتنا
السيد نصرالله: القصاص العادل من أجل قاسم سليماني هو القصاص العادل من أجل عماد مغنية والسيد عباس الموسوي وكل شهداء الامة
السيد نصرالله: أعرف جيدا بأن فصائل المقاومة العراقية لن تبقي أي جندي أمريكي في العراق إن لم يتم اخراجهم عن طريق البرلمان
السيد نصرالله: قاسم سليماني ليس شأنا إيرانيا فحسب بل يعني محور المقاومة ويعني الأمة وهذا لا يعفي المحور من المسؤولية
السيد نصرالله: قوى المقاومة عليها أن تقرر كيف تتعامل أو تتصرف مع هذا الحدث وإيران لم ولن تطلب شيئا
السيد نصرالله: عندما يرحل الامريكيون عن منطقتنا سيصبح تحرير القدس أقرب وقد لا نحتاج حينها الى معركة مع اسرائيل
السيد نصرالله: عندما تبدأ نعوش الجنود الامريكيين بالعودة الى الولايات المتحدة سيدرك ترامب انه خسر المنطقة والانتخابات
السيد نصرالله: مشروع ترامب الحقيقي في العراق هو السيطرة على النفط ولا يريد دولة في العراق لكي لا تمنعه من ذلك
السيد نصرالله: الأمريكيون حاولوا أن يدفعوا بالعراقيين للحرب الأهلية وموقف المرجعية والقيادات والعشائر والحشد حال دون ذلك
السيد نصرالله: لم يحقق الرئيس الامريكي أي انجاز في الشأن الايراني إذ لم تنفع عقوباته وحصاره
السيد نصرالله: كل محاولات تحجيم المقاومة في لبنان لم تجد نفعا والمشروع الامريكي في سوريا فشل
السيد نصرالله: نحن لسنا خائفين أو غاضبين بل نعتبر أن هناك فرصة للتخلص من الهيمنة والاحتلال
مستشار الإمام السيد الخامنئي علي أكبر ولايتي: اغتيال ترامب ل"سليماني" خطأ استراتيجي سيجعله يندم
مجلس خبراء القيادة في ايران: نحذر القوات الأميركية في المنطقة بأنها ستواجه قريبا مستنقعا قاسيا
تشييع جماهيري رسمي وشعبي حاشد للشهيدين سليماني والمهندس ورفاقهما في طهران
الامام الخامنئي يؤم الصلاة على الشهداء بحضور كبار القادة الايرانيين
صحيفة نيويورك تايمز: الأعداد المشاركة بمراسم التشييع في ايران هي الأولى من نوعها منذ 25 عاما
صحيفة لوفيغارو: تشييع سليماني والمهندس في طهران يشهد أكبر مشاركة جماهيرية منذ وفاة الامام الخميني
الأمين العام لحركة الجهاد زياد النخالة على رأس وفد رفيع يشارك في مراسم تشييع الشهيدين القائدين في طهران
هنية خلال مشاركته في التشييع: الجريمة النكراء تعبر عن روح البلطجة والعنجهية وروح الاجرام وسفك الدماء الاميركية
هنية: الشهيد سليماني الذي ضحى من أجل فلسطين هو شهيد القدس
تظاهرة حاشدة في محافظة صعدة اليمنية تنديدا بجريمة اغتيال الشهيدين القائدين سليماني والمهندس
مجلس الوزراء العراقي يقيم مجلسا تأبينيا للشهيدين القائدين "سليماني والمهندس" ورفاقهما
الحكومة الألمانية تعتبر أن تهديدات ترامب لإيران لا تساعد كثيرا
قائد البحرية في حرس الثورة: الحرب النفسية الاميركية لن تؤثر على ردنا على اغتيال قادة المقاومة
منذ 28 mins
6 January، 2020
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كلمة للسيد نصر الله اليوم الاحد في الحفل التأبيني للشهيدين القائدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس
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