الكرملين: ميركل تزور روسيا بدعوة من بوتين في 11 كانون الثاني/يناير (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 6 2020 - 12:36

الكرملين: ميركل تزور روسيا بدعوة من بوتين في 11 كانون الثاني/يناير (سبوتنيك)

منذ 31 mins 6 January، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة