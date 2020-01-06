قائد القوة البرية للجيش الايراني: تهديدات ترامب ما هي الا خدعة نابعة من خوفه – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2020 - 12:36

قائد القوة البرية للجيش الايراني: تهديدات ترامب ما هي الا خدعة نابعة من خوفه

منذ 33 mins 6 January، 2020
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