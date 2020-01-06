أشياء لا تلمسها في المستشفيات للحد من العدوى أبرزها الستائر والمصاعد

عند الذهاب لزيارة مريض في المستشفى ينصح المقربين منك عدم أصطحاب أطفالك معك للمستشفي لأنها بيئة غنية بالجراثيم، والتي تزيد من فرص تعرضهم للمشاكل الصحية، ولكن هذه النصائح لا تنصب علي الأطفال فقط،ولكن علي الكبارأيضا، وهذا ما يقدمه التقريرالمنشورعبر موقع “thehealthy”، والذي يؤكد أن المستشفيات أماكن جرثومية أي غنية بهذا الأمر، ولذا يجب توخي الحذر بشكل كبيرتجنبا للتعرض للمشاكل الصحية، وذلك عن طريق تجنب لمس بعض الأشياء المسببة لهذا الأمر، ومنها:

-الستائر

تمتلك البكتيريا والفيروسات والميكروبات قوة عظمى تشبه سبايدرمان أي أنها تتواجد علي أي سطح، وذلك وفقًا لمجلة علم الأحياء الدقيقة السريرية في المستشفى، وبسبب التدفق المستمر للمرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية والزوار داخل الغرف وخارجها ، يمكن للأشياء المستخدمة بشكل متكرر بناء كميات هائلة من البكتيريا والميكروبات، فالستائر الخصوصية التي تحيط أسرة المرضى واحدة منهم، أثبتت تقارير دراسة حديثة في المجلة الأمريكية للسيطرة على العدوى، وقام الباحثون بتتبع تلوث عشر ستائر تم تنظيفها حديثًا وفي غضون أسبوعين ، تم استعمار حوالي 90 بالمائة من الستائر بواسطة بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للمضادات الحيوية (MRSA).

-قضبان السرير

أظهرت الدراسات أن البكتيريا والميكروبات يمكنها العيش لأسابيع على الفولاذ المقاوم للصدأ والأسطح الصلبة الأخرى في المستشفيات، ويمكن أن تستمرهذه الجرثومة لمدة عام تقريبًا ، ويمكن أن تعيش أنواع معينة من البكتيريا مثل المطثية التي تسبب الإسهال لمدة شهور، وكل من المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية يتعاملون مع قضبان السرير، التي وُجدت أنها تأوي كميات كبيرة من الحشرات التي قد تكون مريضة، ولذا يجب تنظيف قضبان السرير أثناء إقامتك في غرفة بالمستشفى بالمطهرات يوميا.

-أزرار المصعد

استخدام المصاعد يعد من الأمور الأساسية للأطباء والممرضون والعاملون الآخرون في مجال الرعاية الصحية والمرضي والزائرون، ويمكن نقل أي جرثومة لديهم على أيديهم ويتم التقاطها من المريض نفسه أو أعمدة IV أو قضبان الفراش أو غيرها من النقاط الساخنة البكتيرية إلى زر الاتصال، وعندما قام الباحثون بمسح 48 من أزرار المصاعد المختلفة لإجراء دراسة في مجلة مكافحة مضادات الميكروبات والتحكم في العدوى، وجدوا أن أكثر من الثلث قد تلوثت به MRSA. وشملت البكتيريا المسببة للأمراض الأخرى الموجودة على الأزرار البكتريا القولونية المسببة للإسهال وحشرات Acinetobacter التي يمكن أن تسبب الالتهاب الرئوي والتهاب السحايا. وقال الباحثون “أزرار المصعد هي واحدة من المواقع المهملة في المستشفى ، وغالبًا ما لا يتم تنظيفها أو تطهيرها ويمكن أن تصبح موقعًا محتملًا للاستعمار البكتيري”، ولذا عليك القيام بالتالي:

تطهير يديك بعد ركوب مصعد المستشفى.

استخدم المنديل عند الضغط على الزر ثم قم بإلقائه في القمامة.

غسيل يديك جيدا بعد استخدام المصعد.

-الهواتف

يقول الباحثين عادةً لا يتم تنظيف أجهزة الهاتف في المستشفيات بشكل متكرر على الرغم من أن المرضى والعاملين في المستشفي يتعاملون معه كثيرًا، وكشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة مكافحة مضادات الميكروبات ومكافحة العدوى أن عددًا “مثيرًا للقلق” من الهواتف في وحدات العناية المركزة ملوثة بالبكتيريا المقاومة للأدوية. ولذا يجب تنظيفه بشكل مستمر، وتطهير يديك دائما .

المصدر: اليوم السابع