علماء صور: دماء الشهيدين ستحدث طوفانا

رأى رئيس “لقاء علماء صور ومنطقتها” الشيخ علي ياسين ، في مجلس فاتحة لقائد قوة القدس الشهيد اللواء قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق الشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقهما في مسجد المدرسة الدينية في مدينة صور، أن “الإرهاب الأميركي لن يمر من دون عقاب، وبخاصة أن اغتيال القائدين الشهيدين سليماني والمهندس، جاء كرد أميركي على دورهما في مكافحة الإرهاب التكفيري والصهيوني في المنطقة”.

وشدد على أن “الحماقة الأميركية يجب ألا تمر من دون رد يرقى الى مستوى الشهداء، ويردع المشروع الصهيو-أميركي لئلا يبقى مستبيحا لسيادة دول المنطقة”.

ونوه بـ “القرارات السياسية الشجاعة التي اتخذت في العراق، فوحدة الصف العراقي الشجاع المتكامل مع دور الجيش والحشد المقدس بتوجيهات المرجعية، سيجعل المنطقة تخطو خطوة كبيرة نحو التحرر من الاستكبار وأطماعه”.

ورأى أن “دماء الشهيدين ستحدث طوفانا في المنطقة يخرج الجيش الاميركي ويعيد فلسطين لأهلها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام