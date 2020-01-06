الحلف الأطلسي يعقد اجتماعا استثنائيا للسفراء الاثنين حول الأزمة بين واشنطن وطهران (وكالة الصحافة الفرنسية) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2020 - 10:22

الحلف الأطلسي يعقد اجتماعا استثنائيا للسفراء الاثنين حول الأزمة بين واشنطن وطهران (وكالة الصحافة الفرنسية)

منذ 31 mins 6 January، 2020
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